Кличко намерен бороться против увольнения

Киевский городской председатель Виталий Кличко говорит, что в случае его увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации будет использовать разные методы сопротивления.
«Я буду использовать все методы. Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной», — заявил он в интервью «РБК-Украина».
«И хочу обратить ваше внимание: я буду делать это не в борьбе за кресло и не в борьбе за должность. Мне должности и кресла не нужны. Я борюсь за право киевлян избирать власть — чтобы ее не назначали», — отметил мэр.
«Ключевая моя мотивация в том, что я хочу жить по тем же стандартам жизни, что и Европа, и США. Нам нужно воплотить эти стандарты здесь — в Украине, а не возвращаться к авторитаризму, действуя методами Януковича... Если какую-то политическую силу не устраивает Виталий Кличко на своей позиции, есть легитимный путь ее завоевать — выборы. Только прозрачные и честные выборы являются демократическим путем», — заявил он.
В частности в случае разделения должностей мэра и главы КГГА Кличко намерен инициировать создание исполнительного комитета Киевсовета, потому что это «прямой и эффективный путь к самоуправлению».
Кроме того, глава столицы утверждает, что не просил премьер-министра Владимира Гройсмана отсрочить представление об увольнении, за которым обратился Офис президента.
На вопрос, готов ли Кличко сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским, если останется на посту главы КГГА, он ответил: «Президента Зеленского выбрали главой государства, он несет полную ответственность за происходящее в стране. И мы все находимся в одной лодке. И я об этом говорил, я сделаю все, чтобы реформы, необходимые изменения в государстве, в столице были воплощены максимально быстро и эффективно».
Напомним, что о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского попросил Кабинет министров уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016