Кличко намерен бороться против увольнения

Киевский городской председатель Виталий Кличко говорит, что в случае его увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации будет использовать разные методы сопротивления.

«Я буду использовать все методы. Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной», — заявил он в интервью «РБК-Украина».

«И хочу обратить ваше внимание: я буду делать это не в борьбе за кресло и не в борьбе за должность. Мне должности и кресла не нужны. Я борюсь за право киевлян избирать власть — чтобы ее не назначали», — отметил мэр.

«Ключевая моя мотивация в том, что я хочу жить по тем же стандартам жизни, что и Европа, и США. Нам нужно воплотить эти стандарты здесь — в Украине, а не возвращаться к авторитаризму, действуя методами Януковича... Если какую-то политическую силу не устраивает Виталий Кличко на своей позиции, есть легитимный путь ее завоевать — выборы. Только прозрачные и честные выборы являются демократическим путем», — заявил он.

В частности в случае разделения должностей мэра и главы КГГА Кличко намерен инициировать создание исполнительного комитета Киевсовета, потому что это «прямой и эффективный путь к самоуправлению».

Кроме того, глава столицы утверждает, что не просил премьер-министра Владимира Гройсмана отсрочить представление об увольнении, за которым обратился Офис президента.

На вопрос, готов ли Кличко сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским, если останется на посту главы КГГА, он ответил: «Президента Зеленского выбрали главой государства, он несет полную ответственность за происходящее в стране. И мы все находимся в одной лодке. И я об этом говорил, я сделаю все, чтобы реформы, необходимые изменения в государстве, в столице были воплощены максимально быстро и эффективно».

Напомним, что о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского попросил Кабинет министров уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА.