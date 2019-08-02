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Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – СМИ

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Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – СМИ

Скандальный застройщик Андрей Ваврыш, которого новая власть назначила «смотрящим» по Киеву, скупает голоса городских депутатов с целью назначить на пост секретаря Киевсовета своего ставленника — Илью Сагайдака. Об этом информагентсву FORUM стало известно из источников в Киевсовете.

Сразу после успешных парламентских выборов глава Офиса президента Андрей Богдан намерен получить лояльное руководство в крупных городах, в первую очередь в Киеве. Богдан уже обратился к Кабинету министров с просьбой уволить с должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, что как минимум противоречит решению Конституционного суда, по которому КГГА должен возглавлять именно избранный мэр столицы.

Однако, Офис президента решает идти другим путем, которым шел в свое время Янукович: сместить избранного киевлянами мэра и поставить править столицей своего человека, как беглый президент сделал в 2010 году.

«Кроме того, Андрей Богдан нацелился на то, чтобы также подмять под себя и Киевский горсовет, что даст ему полный контроль над городом», — сообщил источник.

Именно потому скандальный застройщик Андрей Ваврыш, которого новая власть назначила «смотрящим» по Киеву, начал скупать голоса депутатов для решения нужных ему вопросов.

«Первое, чем он занялся — скупкой голосов депутатов Горсовета, а иногда и просто запугиванием, чтобы протащить на должность секретаря Горсовета своего человека — Илью Сагайдака», — поделился источник.

Журналисты отмечают, что Сагайдак — муж дочки Алексея Ивченко, экс-главы «Нафтогаза», которого за любовь покупать роскошные автомобили за бюджетные деньги прозвали «Леша-мерседес».

Также известно, что Сагайдак близок к Игорю Кононенко, который при Порошенко считался «смотрящим» за сферой энергетики.

Илья Сагайдак был замом Кличко, отвечал в городе за транспорт и дороги. После обрушения части Шулявского моста мэр его, как профильного зама, уволил.

Последние полгода Сагайдак активно критикует работу Кличко в сюжетах на канале «1+1». По имеющейся информации, в Офисе президента Сагайдаку за эти старания пообещали одно из руководящих мест в Киевской администрации, когда там поменяется власть.

«Как же быстро выкормыш Кононенко Сагайдак переобулся в выкормыша Вавриша», — прокомментировал эти данные источник издания.

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По его информации, на данный момент главная цель скупки голосов — это смена секретаря Киевсовета Владимира Прокопива. Прокопив баллотировался в КиевРаду от «Европейской солидарности» и считается близким к Петру Порошенко. Сейчас Прокопив может фактически заблокировать любое решение Киевсовета. Потому Ваврыш не жалеет денег, чтобы скупить голоса за отставку секретаря Киевсовета и назначить человека, который будет выполнять все его распоряжения. Илья Сагайдак — как раз подходит на эту роль.

Неужели депутаты способны так легко продать свои убеждения и своих избирателей, пойдя на поводу у желающего подмять всю власть в столице Офиса президента? Источник издания не смог ответить на этот вопрос, так что — время покажет.

Киевсовет, Илья Сагайдак, Андрей Вавриш
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