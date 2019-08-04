Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщило агентство ANSA.
«Я буду работать над тем, чтобы отношения Италии с Россией снова стали хорошими. Путин — великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты», — заявил Сальвини, который также является лидером партии «Лига». Политик также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее сообщалось, что Маттео Сальвини оказался в центре громкого политического скандала, причиной которого послужила публикация на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлукой Савоини — одного из соратников Сальвини — с предполагаемыми предпринимателями из РФ.
Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера, чтобы он объяснился в парламенте, однако Сальвини заявил, что ему нечего прояснять.
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