Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM.

C'est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte !



"L’homme volant" va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS — BFMTV (@BFMTV) 4 августа 2019 г.

Запата стартовал с пляжа близ коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 по Киеву). Во время полета он успешно приземлился на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки. На преодоление маршрута длиной 35 км у изобретателя ушло 24 минуты, в 8:39 (9:39) он приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания).

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял 25 июля, однако она закончилась неудачей. Из-за сильной качки дозаправочной платформы пилот не смог на нее приземлиться и упал в воду. В этот раз француз использовал платформу больших размеров.

Летающая платформа Flyboard Air, на которой изобретатель отправился в путь, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, — до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине, и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3-3,5 км.

По словам Запаты, источником вдохновения для него послужил подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш. На преодоление пути в 37 км у него ушло 37 минут.