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Молдавского олигарха Плахотнюка заочно арестовали в России

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Молдавского олигарха Плахотнюка заочно арестовали в России

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдовы, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.

«По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майями», — огласил судья справку из материалов дела.

Адвокат Плахотнюка Дарья Константинова, свою очередь, сказала, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. По ее мнению, «есть все основания полагать о политически мотивированном характере уголовного дела», так как действия его «Демократической партии» Молдавии вступали в противоречие с позицией Москвы.

В феврале МВД РФ уже назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдове в 2017 году на 18 лет за незаконные валютные операции.

О «молдавской схеме» или «ландромате» СМИ стало известно в 2014 году. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании — посредники по выводу денег якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы, так как поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами). Коррумпированные судьи и приставы, подконтрольные молдавским организаторам схемы выносили решения о взысканиях на миллиарды долларов по подобным делам.

Позже существование «молдавской схемы» с участием российских банков было подтверждено данными МВД России. Ряд фигурировавших в ней лиц были задержаны. В июне стало известно, что МВД РФ обвинило Плахотнюка также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и руководстве наркокартелем, обеспечивавшим поставки марокканского гашиша из Cеверной Африки в страны ЕС и СНГ. В материалах дела утверждалось, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк, занимались также «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдовы. Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, в результате получив влияние на органы государственной власти Молдовы, с помощью которого в целях личного обогащения оказывал покровительство различным преступным организациям.

В 2017 году Плахотнюк был также заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. 25 июня министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег через молдавские банки, запрошены в том числе и у ФБР США.

Плахотнюк — богатейший гражданин Молдовы, по версии Bloomberg. Точный размер его состояния неизвестен. В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он является реальным владельцем четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3.

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Плахотнюк активно участвует в молдавской политике, однако долгое время он делал это, находясь в тени. Только в 2016 году он стал председателем Демпартии, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство. В 2016 году Демпартия выдвинула Плахотнюка на пост премьера, однако президент Николае Тимофти отказался его утвердить после массовых протестов.

На парламентских выборах в феврале этого года Демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США Демпартия согласилась отказаться от претензий на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM.

Плахотнюк покинул Молдову, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

Россия, Владимир Плахотнюк
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