В «Слуге народа» решили «не замечать» Россию в ПАСЕ

Задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — продвижение интересов Украины, не стоит акцентировать внимание, участвует или нет в работе этой организации российская делегация, подчеркивает будущий народный депутат от партии «Слуга народа», дипломат Богдан Яременко.

«Наша задача — не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся — это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ — Ред.), и без России», — сказал Яременко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, как об этом заявляли некоторые украинские парламентарии.

Он отметил, что Совет Европы «поставил под сомнение преданность принципам», и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. «Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес — не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся», — указал Яременко.

По его словам, «стрельнуть себе в ногу всегда можно», но это контрпродуктивно.

Будущий нардеп отметил, что украинская делегация Верховной Рады восьмого созыва в ПАСЕ «временами свою важную позитивную работу неправильно акцентировала, несколько смещала акценты с политической целью».

Яременко подчеркнул, что ПАСЕ — эта та площадка, где можно и нужно договариваться.

«ПАСЕ — организация парламентов. Там нет какой-то одной установки — иди, договаривайся, иди говори — у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других — ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик», — отметил политик.

По его словам, Украине нужна ПАСЕ, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека. «И нам эти стандарты надо вводить у себя в стране», — подчеркнул Яременко.

Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация — парламента предыдущего созыва или нового — будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

«Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация ... имеет должности в комитетах и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой (делегации — Ред.), у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места», — сказал Яременко.