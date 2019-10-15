В ПАСЕ создана коалиция в поддержку Украины, - Яременко

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) создали коалицию в поддержку Украины. Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 5 ноября в Киеве пройдет координационная встреча этой коалиции.

«В ПАСЕ фактически создана коалиция в поддержку Украины. Есть документ, председатель Верховной рады поддержал проведение 5 ноября в Киеве координационной встречи этой коалиции в поддержку Украины», — заявил Яременко.

Ранее сообщалось, что Украина примет решение по работе в ПАСЕ к концу года. Как заявил Яременко, Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.