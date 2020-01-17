Депутаты уволили Яременко с должности главы международного комитета

Верховная Рада отозвала нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко, который в октябре 2019 года стал участником секс-скандала, с должности председателя комитета по вопросам внешней политики.

Такое решение было принято на заседании парламента 17 января.

Регламентный комитет также рекомендовал избрать «слугу народа» Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики.

За отзыв Яременко проголосовали 317 народных депутата.

Мережко (1971 года рождения) прошел в Раду по списку «Слуги народа» (номер 85). Имеет высшее образование, является профессором кафедры права Киевского национального лингвистического университета. Ранее Мережко возглавлял подкомитет по гражданскому и административному законодательству комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, что еще 30 октября 2019 года журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.