Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня

Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник «серьезным нарушением» решение Народного банка Китая понизить курс юаня на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
Трамп утверждает, что Китай понизил обменный курс юаня «до почти исторического минимума». Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря прошлого года обменный курс опустился до отметки в 6,9.
Президент США также в очередной раз обвинил Пекин в «валютной манипуляции». «Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — считает американский лидер.
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