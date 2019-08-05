Трамп осудил решение ЦБ Китая понизить обменный курс юаня

Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник «серьезным нарушением» решение Народного банка Китая понизить курс юаня на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Трамп утверждает, что Китай понизил обменный курс юаня «до почти исторического минимума». Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря прошлого года обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Президент США также в очередной раз обвинил Пекин в «валютной манипуляции». «Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — считает американский лидер.