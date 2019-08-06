Сеть «Добробут» купила клинику «Борис»

Медицинская сеть «Добробут» закрыла сделку по покупке 100% клиники «Борис».

Об этом компании сообщили на совместной пресс-конференции 6 августа, передает Liga.net.

Стоимость сделки не разглашается.

«Покупка клиники „Борис“ наилучшим образом ложится в нашу долгосрочную стратегию. Это позволит создать самую большую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов», — прокомментировал покупку Олег Калашников, гендиректор «Добробута».

Интеграцию клиники «Борис» в сеть «Добробут» планируют начать с объединения отделений неотложной помощи и диспетчерских служб обеих клиник, что позволит быстрее приезжать на вызовы.

«После объединения это будет самая мощная частная скорая помощь. Я не вижу у нас конкурентов в Украине», — отметила медицинский директор «Добробута» Татьяна Аникеева.

Количество карет скорой помощи у объединенной клиники — 20 единиц. По словам Аникеевой, это позволит перевозить больных не только по Украине, но и за границу.

Напоминим, что участники рынка ранее оценивали сделку примерно в 30 миллионов долларов.

Сеть «Добробут» через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов «Люксоптика» Олегу Калашникову.

Клиника «Борис» — Михаилу Радуцкому, Льву Хлявичу и Алле Кармалит, следует из реестра юрлиц Министерства юстиции.

Мазепа и Калашников купили «Добробут» в 2014 году у владельца корпорации UBG Руслана Демчака.

Сообщалось, что среди совладельцев бизнеса может присутствовать и Борис Ложкин — старый друг и партнер Калашникова по «Люксоптике». Он это отрицает.