В России назвали сумму задолженности Украины перед СНГ

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб (118 млн . грн). Об этом в МИД сообщили «Известиям».
В дипведомстве РФ отметили, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по этому вопросу не приняли.
В министерстве добавили, что при этом Украина не подавала официальных уведомлений о выходе из Содружества и отраслевых советов. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях и продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей».
Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. Глава исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Украина де-юре остается членом СНГ, однако фактически не участвует в деятельности многих его органов. Он добавил, что при этом в некоторых Украина все же принимает участие.
В середине марта 2018 года глава МИД страны Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ. В апреле бывший тогда главой государства Петр Порошенко также поручил правительству разработать меры по выходу из Содружества.
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Ложь достойная Геббельса!Украина еще в 2014 году обьявила о выходе из всех органов СНГ!