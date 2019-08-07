В России назвали сумму задолженности Украины перед СНГ

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб (118 млн . грн). Об этом в МИД сообщили «Известиям».

В дипведомстве РФ отметили, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по этому вопросу не приняли.

В министерстве добавили, что при этом Украина не подавала официальных уведомлений о выходе из Содружества и отраслевых советов. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях и продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей».

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. Глава исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Украина де-юре остается членом СНГ, однако фактически не участвует в деятельности многих его органов. Он добавил, что при этом в некоторых Украина все же принимает участие.

В середине марта 2018 года глава МИД страны Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ. В апреле бывший тогда главой государства Петр Порошенко также поручил правительству разработать меры по выходу из Содружества.