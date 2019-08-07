Китай снизил курс юаня до нового минимума за 11 лет

Народный банк Китая понизил в среду курс юаня на 313 базисных пунктов, до 6,9996 юаня за $1. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 15 мая 2008 года. Центробанк понижает курс юаня к американской валюте уже пятый рабочий день подряд.

В распространенном в понедельник пресс-релизе федерального казначейства США, ведомство причислило Китай к валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения «созданных Китаем нечестных преимуществ».

ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году — опустился на 5,1%.