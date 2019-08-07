Volkswagen остается самой популярной в Украине маркой б/у автомобилей

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 5,3 раза и составил 274,2 тысячи авто. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Отмечается, что по итогам семи месяцев 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит следующим образом: Volkswagen — 52647 штук; Opel — 26038 штук; Audi — 19 880 штук; Renault — 20 863 штуки; Skoda — 19755 штук.

Также сообщается, что в июле украинцы зарегистрировали 24 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,5 раза больше прошлогоднего июля.

Отмечается, что доля подержанной техники в первичных регистрациях составляет 76%.

Самой популярной маркой среди импортного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц подержанными автомобилями этой немецкой марки обзавелись 3854 украинца. Второй по популярности стала Renault, 2041 автомобиль которой поменял свои иностранные номера на украинские. На третьем месте Skoda с результатом 1989 авто. Автомобили марки Ford выбрали 1951 человек — это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации. Замыкает пятерку лидеров Opel — 1624 штуки.

Напомним, что продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза — до 116,8 тысячи штук.