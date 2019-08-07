Артемий Лебедев уехал из РФ и записал пафосное видеообращение

Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что выехал в Европу и, возможно, никогда не вернется в Россию.

Об этом он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале.

«Есть очень большой шанс, что я туда [в Россию] даже больше не смогу вернуться. Потому что-то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — заявил Лебедев.

Среди причин срочного отъезда из Москвы Лебедев назвал чудовищную войну в Сирии, огромные военные расходы и гонку вооружений.

«Мы поссорились со всем миром. Эти люди украли все наши деньги, наши пенсии, они обложили нас налогами. У нас ничего не осталось», — добавил он.

Видеообращение Лебедева было снято в Западной Европе на берегу Атлантического океана.