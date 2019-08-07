Красный Крест отрицает, что перевозил груз украинским самолетом, поврежденным в Ливии

Международный Красный Крест опроверг информацию о наличии его груза на украинском самолете, который был поврежден в результате атаки в Ливии. Об этом сказал Укринформу специалист по связям с медиа Международного Красного Креста Александр Власенко.
«Я могу сказать только одно: информация о том, что этот самолет перевозил наш груз, не является правдивой. На борту самолета не было нашего груза, это неправда», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 августа в результате ракетной атаки на аэропорт г.Мисрата (Ливия) с БПЛА во время разгрузки груза было повреждено воздушное судно ИЛ-76ТД (регистрационный номер UR-COZ, эксплуатант — украинская авиакомпания — ООО «Скайавиатранс»).
Воздушное судно выполняло рейс KTR7721 по маршруту Анкара (Турция) — Мисурата (Ливия) с целью якобы транспортировки гуманитарного груза по линии Международного Красного Креста и при наличии соответствующих разрешений.
Согласно другим данным, что на самом деле самолет перевозил оружие.
В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе (8 человек, все — граждане Украины) были эвакуированы в бомбоубежище.
По предварительным оценкам, удар нанесен силами группировки генерала Хафтара, оппозиционного к признанному правительству Ливии.
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