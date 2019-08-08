Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала утверждение о том, что обиды могут быть причиной развития онкозаболеваний. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что это — цитата из брошюры, которую выдает современная лаборатория.
«Напомню вкратце, что произошло. На днях в брошюре, которую выдает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Она утверждает, что причина онкозаболеваний — обиды. Мол, существует такая себе «программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя». Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, «перезапускають свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний», — пояснила Супрун.
Она подчеркнула, что утверждения о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак — это не психосоматическая болезнь.
«Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутаций или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает. Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах», — отметила и.о. главы Минздрава.
Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:
«Но оснований говорить о влиянии мыслей, обид на появление рака нет — исследования не обнаружили причинно-следственной связи», — подытожила Супрун.
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