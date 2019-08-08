Войти
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак
медицина
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию
дружба народов
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

131
Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала утверждение о том, что обиды могут быть причиной развития онкозаболеваний. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что это — цитата из брошюры, которую выдает современная лаборатория.

«Напомню вкратце, что произошло. На днях в брошюре, которую выдает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Она утверждает, что причина онкозаболеваний — обиды. Мол, существует такая себе «программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя». Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, «перезапускають свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний», — пояснила Супрун.

Она подчеркнула, что утверждения о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак — это не психосоматическая болезнь.

«Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутаций или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает. Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах», — отметила и.о. главы Минздрава.

Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:

  • Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников;
  • Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности;
  • Пол: есть гормон-зависимые типы рака;
  • Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки;
  • Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы либо бензопирен в среде;
  • Способ жизни: курение, потребление алкоголя;
  • Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте;
  • Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.

«Но оснований говорить о влиянии мыслей, обид на появление рака нет — исследования не обнаружили причинно-следственной связи», — подытожила Супрун.

Уляна Супрун, рак
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Среда, 7 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016