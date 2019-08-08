Супрун написала о том, что на самом деле вызывает рак

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала утверждение о том, что обиды могут быть причиной развития онкозаболеваний. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что это — цитата из брошюры, которую выдает современная лаборатория.

«Напомню вкратце, что произошло. На днях в брошюре, которую выдает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной. Она утверждает, что причина онкозаболеваний — обиды. Мол, существует такая себе «программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя». Татьяна уверена, что якобы те, кто начинают любить себя, «перезапускають свое здоровье и исцеляются на разных этапах онкозаболеваний», — пояснила Супрун.

Она подчеркнула, что утверждения о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак — это не психосоматическая болезнь.

«Рак — это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутаций или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает. Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах», — отметила и.о. главы Минздрава.

Вот какие научно обоснованные факторы риска рака существуют:

Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников;

Возраст: с возрастом шансы развития рака растут — рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности;

Пол: есть гормон-зависимые типы рака;

Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки;

Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы либо бензопирен в среде;

Способ жизни: курение, потребление алкоголя;

Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте;

Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.

«Но оснований говорить о влиянии мыслей, обид на появление рака нет — исследования не обнаружили причинно-следственной связи», — подытожила Супрун.