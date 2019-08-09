Украина увеличила экспорт свинины и мяса птицы

Украинские предприятия в январе-июле 2019 года поставили на внешние рынки 1,19 тыс. тонн свинины, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины остался на том же уровне и составил 2,65 млн долл.
Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился на 11% в натуральном выражении и на 14% в денежном — до 13,6 тыс. тонн и 25,7 млн долл. соответственно.
Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за семь месяцев этого года вырос на 31% в натуральном выражении — до 243,7 тыс. тонн, и на 23% в денежном выражении — до 356,6 млн долл.
Импорт этих продуктов за январь-июль составил 71,2 тыс. тонн, что на 3% ниже показателя семи месяцев прошлого года.
В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 2% и составил более 28,6 млн долл.
Напомним, что Украина в 2018 году сократила экспорт свинины более чем в полтора раза, мяса птицы — увеличила на 21%.
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