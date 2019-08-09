Пришедшего отчитаться Сытника встретил пикет протестующих

Возле здания агентства «Укринформ», где сегдня в 12:00 началась презентация отчета о деятельности НАБУ за первое полугодие 2019 года, проходит пикет активистов, недовольных работой органа и его руководителя Артема Сытника.

Протестующие держат плакаты, призывающие Сытника уйти в отставку из-за отсутствия реальных результатов работы.

Как заявил корреспонденту Капитала один из участников акции, нынешнее руководство НАБУ ассоциируется исключительно с пустым пиаром и должно освободить места для тех, кто реально будет заниматься борьбой с коррупцией.

Отметим, что сам Сытник прошел в здание через черный ход, не пожелав общаться с протестующими.