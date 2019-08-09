«Слуга народа» обнародовала список комитетов, которые предлагает создать в новой Раде

Партия «Слуга народа» обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента. Перечень 22 комитетов появился на странице в Facebook руководителя медиа-офиса «Слуги народа» Евгении Кравчук.

«Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии „Слуга народа“ предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х», — отметила она.

В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Комитет по вопросам бюджетных отношений Комитет по вопросам экономического развития Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений Комитет по вопросам цифровой трансформации Комитет по вопросам правовой политики Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Комитет по вопросам антикоррупционной политики Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Комитет по вопросам инфраструктуры Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Комитет по вопросам свободы слова Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Комитет по вопросам социальной политики

Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, что сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. Во время заседания лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22.