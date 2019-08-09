«Слуга народа» обнародовала список комитетов, которые предлагает создать в новой Раде

Партия «Слуга народа» обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента. Перечень 22 комитетов появился на странице в Facebook руководителя медиа-офиса «Слуги народа» Евгении Кравчук.
«Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии „Слуга народа“ предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х», — отметила она.
В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:
Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Напомним, что сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. Во время заседания лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22.
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