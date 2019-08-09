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«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде
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«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде

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«Слуга народа» обнародовала список комитетов, которые предлагает создать в новой Раде

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«Слуга народа» обнародовала список комитетов, которые предлагает создать в новой Раде

Партия «Слуга народа» обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента. Перечень 22 комитетов появился на странице в Facebook руководителя медиа-офиса «Слуги народа» Евгении Кравчук.

«Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии „Слуга народа“ предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х», — отметила она.

В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  2. Комитет по вопросам бюджетных отношений
  3. Комитет по вопросам экономического развития
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
  6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации
  8. Комитет по вопросам правовой политики
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  13. Комитет по вопросам инфраструктуры
  14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
  17. Комитет по вопросам свободы слова
  18. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
  19. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  20. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
  21. Комитет по вопросам социальной политики

Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

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Напомним, что сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. Во время заседания лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22.

Верховная Рада, комитеты, Слуга народа
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