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США пока не будут вводить новые пошлины на китайские товары

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США пока не будут вводить новые пошлины на китайские товары

Вашингтон пока не намерен вводить новые пошлины на китайские товары, Пекин планирует расширить импорт сельхозпродукции из США. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите Группы двадцати в Осаке.

Трамп констатировал, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была отличной. «Мы продолжим переговоры», — добавил он.

«Я пообещал, что по крайней мере в течение какого-то времени мы не будем увеличивать пошлины в отношении Китая, мы не будем добавлять дополнительные огромные суммы — оставались еще товары на сумму $350 млрд, которые могли быть обложены пошлинами», — рассказал он.

«Мы не будем этого делать. Мы продолжим работу с Китаем с того места, где мы остановились, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь соглашения», — сказал он.

«Китай будет покупать большой объем пищевых продуктов и сельхозпродукции», — также сообщил Трамп.

Трамп также считает, что Вашингтон и Пекин в будущем могут стать стратегическими партнерами при условии, что Китай откроет для Соединенных Штатов свой рынок.

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«Я думаю, что мы будем стратегическими партнерами, я думаю, что мы можем помогать друг другу. В конечном счете, я думаю, если будет заключено правильное соглашение, мы будем очень полезны друг для друга. Если Китай откроется, он откроет тем самым самый большой рынок в мире, но пока что Китай закрыт для США, а вот США открыты для Китая. Этого никогда нельзя было допускать», — сказал он.

США, Китай, торговая война, политика Трампа
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