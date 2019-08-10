В Москве проходит очередная акция российской оппозиции

На санкционированную акцию в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, по данным полиции, собрались около 15 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает о 28 тыс. участников

Акция началась в 14:00. Как сообщают российские СМИ, несмотря на дождь и прохладную погоду, демонстранты начали стягиваться к проспекту от ближайших станций метро за час до начала. Некоторые принесли с собой флаги, в основном триколоры.

По наблюдениям корреспондента РБК, на этой акции, в отличие от несанкционированных, помимо молодежи больше людей среднего возраста и пожилых.

На акцию пришли журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон и организатор батл-лиги Versus, ранее выступившие в поддержку акции.

На митинге уже выступили организатор акции журналист Илья Азар, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, жена Дмитрия Гудкова, журналист Леонид Парфенов.

Напомним, что митинг 10 августа — одна из нескольких протестных акций, прошедших в Москве за последние недели. Митингующие выступают против отказов в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые Мосгоризбирком объясняет нарушениями при сборе подписей. 7 августа Центризбирком отказал независимым выдвиженцам в регистрации и отклонил их жалобы на работу Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.

С 13 июля, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации, прошло три акции.

Первая состоялась 14 июля и не была согласована с мэрией. Ее организаторы называли мероприятие встречей с избирателями. Участники митинга прошли от Новопушкинского сквера к зданию мэрии, оттуда — к Мосгоризбиркому на Моховой. Они требовали встречи с главой избиркома Валентином Горбуновым, но он к ним не вышел. После того как собравшиеся начали сидячую забастовку, часть из них были задержаны. Вскоре всех отпустили.

Следующий крупный митинг прошел 20 июля на проспекте Сахарова. Он был согласован с властями. На акцию пришли, по разным оценкам, от 12 тыс. до 22,5 тыс. человек. Задержаний не было.

27 июля было объявлено несанкционированное шествие до здания мэрии. Участники протеста распылили в лицо нескольким полицейским перцовый газ. Силовики разгоняли протестующих, используя дубинки. Количество задержанных достигло от 1074 до 1373 человек.

Еще одна несогласованная акция состоялась 3 августа. Ее инициатор, юрист Любовь Соболь, предложила протестующим выйти на любую точку Бульварного кольца в Москве. Тогда полиция сообщила о 600 задержанных, правозащитники из «ОВД-Инфо» — о 1001.