Правозащитники сообщили о тысяче задержанных на акции оппозиции в Москве

Российский правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил, что число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, достигло 1001 человек.

Отметим, что в местной полиции настаивают на озвученных накануне данных о том, что задержаны 600 человек.

Акция «Вернем себе право на выборы» в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, прошла в Москве 3 августа. Еще до начала акции была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позднее стало известно, что ее оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.

Численность участников несогласованного мероприятия полиция оценила в 1,5 тыс. человек. По данным московских властей, во время акции скорая помощь выезжала по вызову 12 раз, среди пострадавших — боец Росгвардии.

Предыдущая не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов прошла 27 июля. Тогда, по различным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет РФ завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских.