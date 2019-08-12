Украинцам обещают жаркие дни и холодные ночи

В понедельник, 12 августа, в Украине без осадков, днем от 28 до 33°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«12 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Волыни и Львовщине днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 12 августа также переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

В столичной области облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

13-14 августа в Украине переменная облачность. В западных, 14 августа и в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 14-19°, на востоке, 14 августа и на западе 11-16°; днем 28-33°, 14 августа на западе 19-24°, в северных областях-25-30°.

В Киеве и столичной области 13-14 августа переменная облачность. 13 августа без осадков, 14 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 14-19°; днем 13 августа 28-33°, 14 августа 25-30°.

15-16 августа в Украине без осадков, лишь в западных областях днем 16 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура в западных и северных областях ночью 9-15°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве и области 15 — 16 августа без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.