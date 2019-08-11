Universal Pictures отменила премьеру фильма после критики со стороны Трампа

Американская компания Universal Pictures отменяет премьеру фильма «Охота» (The Hunt).
«После тщательного изучения студия решила отменить наши планы по выпуску фильма. Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим распространять фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать фильм», — говорится в сообщении на сайте ленты, передает «Радио Свобода».
Фильм «Охота» режиссера Крейга Зобель должен был выйти в мировой прокат 27 сентября 2019 года. По сюжету картины 12 человек оказываются на опушке леса и со временем понимают, что их преследует «либеральная элита».
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что эта картина снята для того, чтобы «разжечь и вызвать хаос».
«Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинять других», — отмечал он. Президент также назвал деятелей Голливуда расистами.
Напомним, в результате массовых расстрелов, которые произошли в конце июля и начале августа в американских штатах Калифорнии, Техасе и Огайо, погибли более 30 человек.
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