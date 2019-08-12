Почти 40% россиян недовольны свой зарплатой

Более трети россиян (39%) недовольны своей зарплатой. По данным опроса фонда «Общественное мнение», медианная заработная плата (это уровень оплаты труда, который делит работающее население ровно пополам: одни зарабатывают меньше ее значения, другие — больше) в России в августе 2019 года — 21 тыс. рублей (8 тыс. гривен). Об этом пишет «Коммерсант».

При зарплате в 21 тыс. рублей россияне хотят получать в полтора-два раза больше — от 25 до 45 тыс. рублей. Однако среди тех, кто недоволен заработной платой, большинство (32%) приспособились к жизни «по средствам» и укладываются в рамки своего бюджета.

При этом число неудовлетворенных сокращается по мере роста абсолютного значения зарплаты. Если среди получающих до 14 тыс. рублей в месяц, недовольных — 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 30 тыс. рублей, — только 59%. В несоответствии заработка и уровня сложности работы россияне чаще всего винят правительство и работодателей.

В июле Росстат опубликовал результаты исследования о медианной зарплате среди тех, кто работает на крупных и средних российских предприятиях. Тогда медианная зарплата равнялась 34,5 тыс. рублей. Это ниже средней зарплаты по РФ (47 657 рублей) и ближе к реальному состоянию дел.

Кроме того, недавно Росстат опубликовал данные о том, что реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%. Также в июле «Сбербанк» провел опрос и выяснил, что больше трети своих доходов россияне тратят на еду. На втором месте идут коммунальные платежи, затем одежда и здравоохранение.