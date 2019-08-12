С начала года НБУ выкупил на межбанке $2,8 миллиарда

Национальный банк Украины на прошлой неделе — с 5 по 9 августа — сократил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 3 раза — до 156,9 миллиона долларов.

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,819 миллиарда долларов.

Напомним, что в июле Национальный банк пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов.