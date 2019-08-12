Украина уже накопила в ПХГ почти 17 млрд. кубометров газа

Украина с 4 апреля по 10 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 1,9 раза (на 7,874 млрд куб. м) — до 16 млрд 619,36 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 10 августа 2018 года на 24,2%, 10 августа 2017 года — на 21,3%.
Хранилища страны 1-10 августа пополнились на 768,29 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 76,8 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне — 71,9 млн куб. м/сутки, в мае — 62,9 млн куб. м/сутки.
ПХГ Украины, в частности, 10 августа этого года пополнились на 77,48 млн куб. м при импорте 65,86 млн куб. м и внутренней добыче 54,39 млн куб. м.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.
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