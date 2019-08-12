Зеленский представил нового руководителя Житомирской ОГА

Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область представил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Приказ о назначении Бунечко датирован на сайте президента 8 августа.

До назначения Бунечко работал в СБУ, он был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ регионального органа Службы безопасности с дислокацией в Мариуполе.