Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что идет работа с частным инвестором, который серьезно рассматривает строительство международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.

«Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства. Идея даже сделать здесь грузовой хаб, чтобы разгрузить Киев, аэропорты „Жуляны“ и „Борисполь“, сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Говоря о дорожном строительстве, Бунечко отметил, что с начала своей работы на посту главы ОГА в августе 2019 года он скептически относился к тому, успеют ли китайские подрядчики, поскольку они нарушили все сроки, со строительством окружной дороги вокруг Житомира.

«Но темпы, которыми они сейчас делают дорогу, и те километры дороги, которые уже есть, все это дает надежду и оптимизм», — указал он.