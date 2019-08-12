Порошенко уверяет, что готов пройти полиграф

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале «Прямой».

«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на „Прямом“ канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на „Прямом“ канале», — сказал Порошенко на брифинге в Киеве.

Ранее в этот день директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. «Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — написал Труба в Telegram-канале.