В Украине сильнее всего подорожали овощи и крупы

Стоимость крупяной корзины в январе-июне 2019 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По данным собственного исследования цен на продукты Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 1 января по 1 июля 2019 года крупяная корзина прибавила 12%», — написал Дорошенко.

Он отметил, что в крупяную корзину вошли пшено, которое за отчетный период подорожало на 35%, ячневая крупа — на 8%, манная крупа — на 6%, гречка — на 3%. В то же время цена на рис за полгода снизилась на 2%.

Эксперт добавил, что по итогам первого полугодия текущего года овощная корзина в Украине подорожала на 52%, а хлебная — на 9%.

Кроме того, молочная корзина подорожала на 2,6%, а мясная — на 1,6%.

«Но поскольку в денежном выражении овощи, крупы и хлеб уравновешиваются значительно более дорогой молочкой и мясом, то потребительская инфляция в Украине, которая, по данным НБУ, стимулируется последние годы преимущественно „сырыми продуктами питания“, с начала года составила только 3,6%», — отметил эксперт.

По словам Дорошенко, в августе-сентябре эксперты ожидают дальнейшего подорожания гречки, темпами более быстрыми, чем уровень инфляции, сдержанного роста цен на другие крупы и существенного снижения цен на пшено.