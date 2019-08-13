Украина уверяет, что имеет право перекрывать Крыму воду

Украина не перекрыла русло Днепра, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, и на это она имеет полное право.
Об этом в Facebook написал постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.
«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — прокомментировал Кориневич.
Он также отметил, что Крым — территория Украины, это не территория РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.
Как подчеркнул Кориневич, по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международно-правового основания.
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