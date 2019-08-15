Украинцев интересует стабильная зарплата, а не карьерные перспективы и интересная работа

При выборе работы искатели больше обращают внимание на стабильность компании, чем на перспективы собственного развития.
Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ua и grc.
Подчеркивается, что при оценке значимости факторов выбора работы высший балл получил такой критерий, как «Конкурентный уровень заработной платы».
Вторым по важности показателем респонденты назвали стабильность компании на рынке. Возможность собственного карьерного роста и интересное наполнение рабочего процесса — на 3 и 4 местах соответственно.
Официальная зарплата набрала самый низкий балл среди остальных факторов.
«И это подтверждает данные, которые были получены в результате исследования „Рейтинг работодателей Украины 2018“. Так, опрос показал, что респонденты, особенно из числа достаточно молодых специалистов, не считают официальное трудоустройство важным фактором при выборе работы», — говорится в результатах исследования.
О значимости такого фактора заявили 4% респондентов из числа тех, кто декларирует опыт работы до 1 года и 7% респондентов из числа тех, кто декларирует опыт работы от 3 до 5 лет.
Также о значимости такого фактора сказали 16% респондентов из числа тех, кто декларирует опыт работы более 10 лет.
Абсолютное большинство участников опроса имеет работу. Из них 57% получают исключительно официальную «белую» зарплату и только 6% заявляют, что все выплаты осуществляются с игнорированием действующего законодательства.
Еще 15% «белыми» получают только «минималку», а 5% отметили, что бонусы и/или премии им выплачивают неофициально.
«Социальные выплаты респондентам в основном (кроме тех, кто получает полностью „белую“ или „черную“ зарплату или вообще не указал формат ежемесячного расчета) выплачиваются в пределах заработной платы (таких 40%) или на рассмотрение компании-работодателя (33%).
Каждый 10-й опрошенный не имеет возможности получать социальные выплаты», — говорится в отчете hh.ua и grc.
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