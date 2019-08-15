СБУ выложила видео задержания Грымчака

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $1,1 миллиона взятки.

Как видно из видео, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.

Наопним, что 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки.

Они требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.