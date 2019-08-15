«Нафтогаз» передумал делать «Укрнафту»

НАК «Нафтогаз Украины» отказался от идеи разделения активов ПАО «Укрнафта», сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко.
«Сейчас идея разделения „Укрнафты“ между ее акционерами уже неактуальна», — сказал он в интервью изданию «Экономическая правда».
По его словам, украинское правительство не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.
«Стало очевидно, что разделение не решит всех проблем. Есть еще проблема „Укртатнафты“. Это единственный НПЗ в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который „Укрнафта“ добыла, поставила в систему „Укртрансгаза“ и не получила за него ни копейки», — пояснил Витренко.
Как сообщалось, «Нафтогаз» предложил разделить активы «Укрнафты» с целью погашения долги компании перед госбюджетом. Разделение активов «Укрнафты» предполагалось осуществить в три этапа: классификация активов «Укрнафты» на кластеры — «газовый» (добыча газа), «нефтяной» (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и «инфраструктурный» (трубопроводы); проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров; выкуп отдельных кластеров акционерами «Укрнафты» с погашением за счет полученных средств долгов «Укрнафты» перед бюджетом.
«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.
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