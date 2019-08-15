Bloomberg заметил позитив в украинской экономике

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе.
Об этом пишет Bloomberg.
«Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу.
Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов», — говорится в статье.
«Первые сигналы обнадеживают», — сказал изданию Виктор Шабо, инвестиционный директор компании «Aberdeen Asset Management PLC» в Лондоне, который помогает управлять долговым обязательствам развивающихся рынков. Компания владеет крупным пакетом украинских бондов.
Но добиться устойчивого ускорения роста украинской экономики будет нелегко, считает специалист по долговым инвестиций JPMorgan Asset Management.
По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.
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