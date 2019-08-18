Израильтянина, который сбежал от СБУ, все же экстрадировали

«Наркобарона» Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков во время его экстрадиции в аэропорту «Борисполь» и впоследствии был задержан снова, экстрадировали в Израиль.

«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта «Борисполь», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook

15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.

Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, — и наркоторговец сбежал.

Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Позже СБУ заявила, что побегу Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту «Борисполь» могли помочь трое сотрудников службы.

17 августа силовиков и израильтянина задержали.