Израильтянина, который сбежал от СБУ, все же экстрадировали

«Наркобарона» Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков во время его экстрадиции в аэропорту «Борисполь» и впоследствии был задержан снова, экстрадировали в Израиль.
«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта «Борисполь», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook
15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, — и наркоторговец сбежал.
Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Позже СБУ заявила, что побегу Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту «Борисполь» могли помочь трое сотрудников службы.
17 августа силовиков и израильтянина задержали.
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