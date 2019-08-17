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США продлят возможность для Huawei закупать товары у американских компаний

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США продлят возможность для Huawei закупать товары у американских компаний

Власти США намерены продлить лицензию, позволяющую американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной Huawei в мае этого года, истечет в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников Reuters, власти США намерены продлить ее еще на 90 дней.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

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В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

США, Huawei
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