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Суд по Грымчаку собрался заново – исправляют ошибки

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Суд по Грымчаку собрался заново – исправляют ошибки

Заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об исправлении технических ошибок в определении Деснянского районного суда Чернигова об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака (с альтернативой залога), назначенное на 10 утра субботы, вовремя не началось из-за отсутствия следственного судьи Натальи Лямзиной.

«На 10 часов было назначено заседание, на котором судья должна была рассмотреть ходатайство об исправлении технических ошибок. Но пока что заседания нет, так как судья не пришла», — рассказала агентству «Интерфакс-Украина» адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Она добавила, что все участники процесса находятся на месте, в том числе Грымчак.

По словам адвоката, ее подзащитный провел часть ночи в суде, а потом был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС), откуда его и привезли снова в суд.

Что касается рассмотрения ходатайства об отводе судьи Лямзиной, то, по словам адвоката, решения по отводу еще нет.

По состоянию на 12.10 судья прибыла в зал заседания, началось судебное слушание.

Как сообщалось, вечером 16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Адвокат Грымчака Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного — Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет. Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

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Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами — в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Юрий Грымчак
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