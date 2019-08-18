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В прокуратуре уверяют, что Грымчака поместили в СИЗО законно

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В прокуратуре уверяют, что Грымчака поместили в СИЗО законно

Прокурор по делу подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака Денис Иванов заявляет, что Грымчака, несмотря на ошибку в решении суда, поместили в СИЗО законно.

«Это не позиция моя лично или Генпрокуратуры. Это позиция закона, Уголовно-процессуального кодекса. В решении от 16 августа были допущены орфографические описки — был неправильно указан номер дела судом (судом — подчеркиваю), неправильно был указан защитник и отчество подозреваемого. Но в начале судебного заседания устанавливалась лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения. Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суду. И судебное заседание проходило относительно Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича», — заявил он в комментарии УП.

Прокурор отметил, что описки в решениях суда очень распространенная практика. И по закону суд должен исправлять ошибки по собственной инициативе, или по просьбе участников уголовного производства.

Иванов признал, что ошибка в отчестве фактически препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку. Суд это сделал 17 августа.

«И здесь идет манипуляция со стороны защиты, потому что эти два решения неотделимы друг от друга. Решение об исправлении описки не может изменять суть решения о мере пресечения и порядке его исполнения.. В постановлении от 16 августа четко указано, что оно подлежит немедленному исполнению. Но сторона имеет право обжаловать его в апелляционном порядке», — отметил он.

Прокурор не смог рассказать об условиях в СИЗО, где удерживают Грымчака. Но отметил, что подозреваемый по поводу условий содержания и состояния здоровья может обращаться в прокуратуру с соответствующими заявлениями, и на них обязательно будут реагировать. Но по состоянию на 18 августа таких заявлений не поступало.

Также у прокуратуры есть соответствующие справки о том, что никаких препятствий для содержания Грымчака в СИЗО нет, и состояние здоровья позволяет его удерживать в местах предварительного заключения.

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Напомним, что 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Юрий Грымчак
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