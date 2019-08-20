В Волынской области запустили птицефабрику за 50 млн

Агропромышленная группа «Пан Курчак» (Луцк) в июле 2019 года ввела в эксплуатацию новую птицеферму в Сирнычках (Волынская обл.), сообщается на сайте группы во вторник.
«Все три птичника оснащены немецким оборудованием. Обогрев будет осуществляться с помощью модульной котельной. В строительство птицефермы по доращиванию родительского стада ООО „Агидель“ инвестировало более 50 млн грн», — отметили в группе.
Агропромышленная группа «Пан Курчак» основана в 2001 году. Занимается выращиванием сельхозкультур, производством и продажей комбикормов, разведением бройлеров и свиней, переработкой мяса.
В агропромгруппу входят ЧП «Западная аграрная компания» (обрабатывает 16,7 тыс. га), ООО «Агротехника» (имеет 2 комбикормовые завода, завод по переработке масличных и 4 элеватора), ООО «Агидель» (содержит родительское поголовье, производственная мощность — 32 млн яиц в год), ООО «Вера-1» (выращивает свиней, откормочный комплекс на 10 тыс. голов), ООО «ВМП» (перерабатывает мясо, производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты), ООО «Птицекомплекс «Губин» (имеет шесть ферм с годовой мощностью 14 млн голов). Все производственные ресурсы группы расположены на территории Волынской области.
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