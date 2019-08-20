Премьер-министр Италии заявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сегодня проинформирует президента Италии о своем намерении подать в отставку. Об этом он заявил в ходе выступления в сенате.

В начале своего выступления он раскритиковал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который спровоцировал правительственный кризис.

«Решение „Лиги“ подразумевает, чтобы я завершил свой опыт государственного управления, и я намерен это сделать. По окончании дискуссии я направлюсь к президенту, чтобы сложить с себя полномочия», — заявил Конте.

Итальянские парламентарии были вынуждены прервать отпуск 13 августа ради экстренного заседания, посвященного кризису. Сенат не поддержал идею Сальвини провести голосование об объявлении недоверия Джузеппе Конте. Тогда же было решено, что Конте выступит перед депутатами 20 августа.

Джузеппе Конте возглавил правительство в результате политического кризиса, случившегося после парламентских выборов в марте прошлого года. На выборах ни одна из партий не смогла набрать нужные для формирования правительства 40% голосов. После трех месяцев существования без правительства лидеры «Лиги» и «Движения «Пять звезд» согласились сформировать коалиционный кабинет на базе двух партий, что расценивалось в европейских СМИ как «наихудший кошмар для ЕС». В мае прошлого года лидер «Движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Матарелла поручил ему сформировать кабинет.

Между партиями «Лига» и «Движение 5 звезд» с момента создания коалиционного «правительства перемен» существовало множество разногласий. Однако их отношения резко обострились 8 августа, когда «Лига» и популисты разошлись насчет поддержки строительства скоростной железной дороги Турин — Лион: «Движение «5 звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. Тогда же лидер «Лиги» заявил о невозможности продолжать работу с коллегами по коалиции ввиду постоянных противоречий. «Движение 5 звезд» также выступило с заявлением, что «Сальвини — собеседник, который больше не заслуживает доверия».

Президент Маттарелла теперь должен принять решение о возможном формировании нового правительства или объявить досрочные выборы, о необходимости которых 8 августа заявил глава «Лиги».

Cальвини, пытаясь извлечь максимальную выгоду из популярности его партии, настаивал на проведении выборов. В этом случае прогнозируется победа «Лиги»: согласно последнему опросу Ipsos, за его партию готовы проголосовать около 36% избирателей. Даже если они не смогут набрать нужных для формирования правительства 40%, им легко это удастся, выступив вместе с давними партнерами — партией «Братья Италии».

Отставка Конте не означает автоматического распада итальянского правительства. Не исключено, что в парламенте может образоваться новое большинство. О готовности выступить вместе уже заявили представители «Движения «Пять звезд» и «Демократической партии». Бывший премьер-министр Романо Проди уже предложил название для этой коалиции — «Урсула», в честь новоизбранного председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, так как обе партии поддержали ее назначение на пост главы Еврокомиссии («Лига» была против).