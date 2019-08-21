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В аэропорту Сан-Франциско больше нельзя купить воду в пластиковых бутылках

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В аэропорту Сан-Франциско больше нельзя купить воду в пластиковых бутылках

Запрет на продажу воды в пластиковых бутылках вступил в силу в международном аэропорту Сан-Франциско. Об этом сообщается во вторник на официальной странице в Twitter аэропорта.

«В среднем порядка 9 тыс. бутылок с водой продаются ежедневно в аэропорту Сан-Франциско, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы. Начиная с сегодняшнего дня, мы отказываемся от продажи воды в одноразовой пластиковой посуде», — говорится в заявлении.

Всем путешественникам предлагается использовать многоразовую посуду, пополнить которую водой можно будет в специальных автоматах, которые находятся по территории аэропорта.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что запрет распространится на все точки продажи бутилированной воды на территории аэропорта. В их числе рестораны, кафе и вендинговые автоматы. Пассажирам будет рекомендовано приносить с собой многоразовые бутылки, также им будут предложены для покупки алюминиевые или стеклянные емкости.

В аэропорту к настоящему моменту уже действует ограничение на продажу еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков. В то же время Сан-Франциско и Сиэтл в прошлом году полностью отказались от трубочек для напитков из пластика. В 2014 году власти Калифорнии первыми в стране приняли закон о запрете на применение полиэтиленовых пакетов.

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Специалисты отмечают, что в период с 1988-го по 2014 год при очистке пляжей штата от мусора было собрано более 800 тыс. соломинок, выброшенных на берег водами Тихого океана. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в целом в стране производится более 30 млн тонн пластика в год, большая часть которого не подвергается переработке.

Сан-Франциско, пластик
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