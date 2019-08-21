Гройсман прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до $620

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере $540, а в 2021 году — $620.

«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году — может достичь $620», — сказал он на заседании правительства в среду.

Гройсман отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.

Официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 21 августа — 2513,13 грн/$100.