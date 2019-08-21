К Порошенко присоединилось двое самовыдвиженцев

Ко фракции партии «Европейская солидарность» присоединилось двое самовыдвиженцев.

По данным УП, к фракции бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Всего фракции «ЕС» в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто «резервные».

Так же запасные места в зале получили фракции «Голос» (1 место) и «Батькивщина» (2 места). Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

Кроме того, между фракциями «ЕС», «Голоса» и «Батькивщины» будут полосы пустых мест. Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предполагались для депутатов «мажоритарщиков», которых должны были бы выбирать в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.