К Порошенко присоединилось двое самовыдвиженцев

Ко фракции партии «Европейская солидарность» присоединилось двое самовыдвиженцев.
По данным УП, к фракции бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.
Всего фракции «ЕС» в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто «резервные».
Так же запасные места в зале получили фракции «Голос» (1 место) и «Батькивщина» (2 места). Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.
Кроме того, между фракциями «ЕС», «Голоса» и «Батькивщины» будут полосы пустых мест. Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предполагались для депутатов «мажоритарщиков», которых должны были бы выбирать в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016