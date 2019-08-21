Reuters узнал, какое условие Макрон выставил Путину для возвращения в G8

Возвращение России в «группу восьми» зависит от развития ситуации в Украине. Об этом Reuters заявил французский дипломатический источник. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что возвращение российской стороны в объединение было бы целесообразным.
«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение», — заявил собеседник агентства.
CNN ранее сообщил, что пригласить Россию на встречу «семерки» в следующем году предложил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Собеседник Reuters не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Агентство при этом отмечает, что Макрон ранее неоднократно говорил о необходимости добиться прогресса в Украине, прежде чем возвращать Россию в G7. В частности, он заявил об этом после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла 19 августа: «По моему мнению, вопрос «Восьмерки» зависит от украинского кризиса, его урегулирования».
О том, что Париж настаивает на разрешении кризиса в Украине и соблюдении минских договоренностей, также написала в своем Twitter обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфман. «Позиция Франции остается прежней», — заявила она и добавила, что вопрос будет обсуждаться на саммите G7 в Биаррице, который пройдет 24-26 августа.
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