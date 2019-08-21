Уехавшего в Норвегию Порошенко вызвали на допрос

Очередной допрос экс-президента Украины Петра Порошенко, который в настоящий момент покинул страну и, по данным СМИ, находится в Норвегии, должен пройти в Государственном бюро расследований 3 сентября. Об этом в среду сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
«Во вторник, 3 сентября 2019 года, в 10:00 ваш следующий допрос у следователя, Петр Алексеевич. Явка обязательна, иначе — привод», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее юрист сообщал, что адвокат Порошенко подал ходатайство об отпуске, мотивируя этим невозможность присутствия Порошенко на допросе в ближайшие две недели. В связи с этим, по информации Портнова, экс-президент получил две повестки на допросы в сентябре.
В среду агентство «Украинские новости» сообщило, что Порошенко вместе с семьей вылетел в норвежский город Олесунн.
Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении Кабинета министров при отсутствии коалиции в Раде в 2016 году.
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