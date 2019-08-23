НАБУ и ГПУ могли незаконно вмешиваться в работу Окружного админсуда, - юрист

Обыски, проведенные в помещениях Окружного административного суда Киева в конце июля, могли быть незаконными и мотивированными вовсе не борьбой с коррупцией. Об этом заявил адвокат Кирилл Барашков, комментируя новость о возбуждении уголовного дела по факту возможного незаконного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ.

«На сегодняшний день существует нездоровая конкуренция между так называемыми антикоррупционными органами. В украинских реалиях это может означать и наличие реального вмешательства в работу суда, и звонок сверху о необходимости такого расследования, и банальный „занос“, взятку за решения вопроса, за „отмазивание“ тех или иных людей от ответственности. Поэтому без приведения антикоррупционной, правоохранительной системы государства к единому знаменателю эти вопросы будут возникать снова и снова», — отметил он.

Он считает, что в случае, если нарушение закона со стороны НАБУ будет доказано, директор НАБУ Артем Сытник должен уйти в отставку.

«В нормальной практике, в цивилизованной практике, если у руководителя такой организации как НАБУ или ГПУ, даже уровня районного отделения полиции, обнаруживается хотя бы незадекларированный мотоцикл или велосипед — он уходит в отставку. Безусловно, было бы здорово, если бы эта практика применялась у нас», — считает адвокат.

В то же время он сомневается в том, что в украинских реалиях правоохранители, нарушающие закон, действительно понесут наказание.

«Компрометирующих материалов по поводу того же Ситника за последние несколько лет было более чем достаточно. Тем не менее, Ситник в отставку не ушел. Также мы имеем генерального прокурора без юридического образования, неоднократно разглашавшего тайну следствия, делавшего оценочные суждения в прямом эфире. Тем не менее, они все на своем месте, что говорит о том, что работает не закон, работает не право, — работают связи, контакты, личные симпатии. Возможно новая власть это исправит. А, возможно все останется по старому», — отметил эксперт.

Он высказался категорически против того, чтобы антикоорупционыне органы могли переступать закон даже ради возможного наказания коррупционеров.

«Мы строим, по крайней мере пытаемся, правовое государство и если ради борьбы с коррупцией нужно отступать от правовых норм, то лучше поменять правовые нормы, привести их в соответствие с реалиями. Мы цивилизованная страна, стремящаяся в семью цивилизованных народов, поэтому недопустимо отступать (от принципа верховенсвтва парва, — Ред.). Мы не можем приглашать условного Глеба Жеглова, который может подкинуть вору кошелек. Это недопустимо, этого быть не должно», — отметил юрист.

Напомним, в понедельник стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) сотрудниками Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе обыска в помещениях суда в 26-27 июля.