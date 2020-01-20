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В США запретят выдачу виз для приезжающих в Америку рожать

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В США запретят выдачу виз для приезжающих в Америку рожать

Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.

Изменения касаются виз типа B, которые выдаются для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями, и предоставляют сотрудникам Госдепа возможность отказать в документе, если они считают, что заявитель получает визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

«Практическая проблема заключается в том, что очень немногие люди, которые рожают в США, получили визу конкретно с этой целью. У большинства уже есть виза, и они приезжают после этого», — пояснил изданию Джеффри Горски, бывший главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа.

Трамп регулярно выступает за ужесточение миграционного законодательства и, в частности, называл «откровенно смешным» право на гражданство по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой к Конституции США. Axios отмечает, что это лишь одна из готовящихся мер Белого дома для борьбы с «родильным туризмом». «Рим не один день строился. Одно только юридическое признание того, что это недопустимо и неправильно и не разрешено, — существенный шаг вперед» — отметил собеседник портала.

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Официальной статистики детей иностранцев, которые родились в США, не ведется, однако, по оценке близкого к Белому дому центра изучения миграции, ежегодно их количество составляет примерно 33 тыс. человек. AP в марте 2019 года писало, что в основном «родильным туризмом» занимаются жители Китая, России и Нигерии.

США, гражданство, политика Трампа
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Татьяна Баранова
Татьяна Баранова 28 минут назад

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