Суд в Николаеве открыл возможность для обмена россиянина Мефедова

Суд в Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, он будет участвовать в обмене между Украиной и РФ, заявил в четверг российским СМИ адвокат Валентин Рыбин.

Ранее Рыбин сообщил, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна.

По данным Рыбина, в четверг должно было состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором Мефедову планировали изменить меру пресечения на личное обязательство, тогда он смог бы выехать на пункт сбора.

«Суд состоялся. Изменили (меру пресечения — ред.). Он будет участвовать в обмене», — сказал Рыбин.

При этом адвокат отказался назвать число людей, которые будут участвовать в обмене заключенными, а также точку их сбора.

Россиянин Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.